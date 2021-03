Lavoro in Bergamasca, aumentano le donne occupate: ma resta ampio il divario di genere (Di sabato 27 marzo 2021) Nel 2020 in provincia di Bergamo il tasso di occupazione si riduce di 0,7 punti, portandosi a 65,6, meglio della Lombardia (-1,5) e del dato nazionale (-1). Anche il tasso di disoccupazione cala, dal 3,5 al 3% ma per effetto della riduzione del numero di persone (dai 15 ai 64 anni) in cerca di occupazione che passano dai 17,8 mila del 2019 ai 15 mila del 2020. L’occupazione decresce soprattutto nel commercio e nella riparazione di autoveicoli e moto (-2,3%), nell’alloggio e nella ristorazione (-3%), nell’agricoltura (-3,7%), nei servizi di informazione e comunicazione (-3,9%), nei trasporti (-6,5%), nel noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (-8,9%) e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (-18,7%). L’occupazione è invece in lieve crescita nel manifatturiero (+0,3%) e aumenta in modo sostenuto nelle costruzioni (+3,7%) e nella ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Nel 2020 in provincia di Bergamo il tasso di occupazione si riduce di 0,7 punti, portandosi a 65,6, meglio della Lombardia (-1,5) e del dato nazionale (-1). Anche il tasso di disoccupazione cala, dal 3,5 al 3% ma per effetto della riduzione del numero di persone (dai 15 ai 64 anni) in cerca di occupazione che passano dai 17,8 mila del 2019 ai 15 mila del 2020. L’occupazione decresce soprattutto nel commercio e nella riparazione di autoveicoli e moto (-2,3%), nell’alloggio e nella ristorazione (-3%), nell’agricoltura (-3,7%), nei servizi di informazione e comunicazione (-3,9%), nei trasporti (-6,5%), nel noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (-8,9%) e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (-18,7%). L’occupazione è invece in lieve crescita nel manifatturiero (+0,3%) e aumenta in modo sostenuto nelle costruzioni (+3,7%) e nella ...

