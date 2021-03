Roma, Dzeko sta bene: risonanza negativa, ok con la Bosnia (Di martedì 23 marzo 2021) Roma - La Roma tira un sospiro di sollievo, Edin Dzeko non ha riportarto alcun infortunio . Il centravanti Bosniaco nel match contro il Napoli aveva avvertito un fastidio al flessore, ieri all'arrivo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 marzo 2021)- Latira un sospiro di sollievo, Edinnon ha riportarto alcun infortunio . Il centravantico nel match contro il Napoli aveva avvertito un fastidio al flessore, ieri all'arrivo ...

Advertising

capuanogio : ??#Dzeko lascerà la #Roma a fine stagione e un intermediario di fiducia ha proposto #Icardi che sarà ceduto dal #PSG… - CorSport : #Roma su #Icardi, #Dzeko verso l'addio - sportli26181512 : #Roma, #Dzeko sta bene: risonanza negativa, ok con la Bosnia: Il centravanti giallorosso non ha riscontrato problem… - siamo_la_Roma : ?? Le ultime su #Dzeko ?? Allarme rientrato per il bosniaco ?? Contro la #Finlandia ci sarà - forzaroma : Roma, niente infortunio per Dzeko: sarà presente in Finlandia-Bosnia #ASRoma -