Vulcano si risveglia dopo quasi 1000 anni Paura a Reykjavik

(Di domenica 21 marzo 2021) Unè tornato in eruzione in Islanda, a circa 40 chilometri di distanza dalla capitale,essere rimasto inattivo per oltre 900. Fontane di lava incandescente sono emerse da una fessura che si è aperta sul terreno, lunga circa 700 metri. La ripresa dell’attività delFagradalsfjall, questo il suo nome non certo facile da pronunciare, è avvenutouno sciame sismico nelle ultime settimane che ha visto susseguirsi circa 40 mila scosse di piccola e media entità. Questosi caratterizza per una piccola montagna che si erge attorno ad un altopiano. Non ci sono crateri veri e propri, ma appunto spaccature sul terreno dalle quali risale in superficie la lava. Queste eruzioni si definiscono di tipo fessurale. In genere si tratta di vulcani non ...