Måneskin, dopo il trionfo a Sanremo ecco l'album Teatro d'ira – Vol. I (Di venerdì 19 marzo 2021) dopo il tronfo, il banco di prova. Li abbiamo lasciati un paio di settimane fa, increduli e commossi, sul palco di Sanremo 2021. Dove hanno sbaragliato la concorrenza con il loro rock di Zitti e buoni. Li ritroviamo oggi alla presentazione di Teatro d'ira – Vol. I. Il loro secondo album, la sfida che serve per consolidare nome e successo. Stiamo parlando dei Måneskin, la band romana un po' fuori dagli schemi e con la fama di predestinati. Teatro d'ira – Vol. I Teatro d'ira – Vol. I contiene 8 tracce. Tra cui la hit Vent'anni e Zitti e buoni, il brano che hanno presentato a Sanremo 2021. È il primo volume di un nuovo progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell'anno e che racconterà in tempo quasi reale gli ...

