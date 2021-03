Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale e si fa male, intervengono i medici (Di sabato 13 marzo 2021) Nella giornata di ieri a Cinecittà sono state registrate alcune puntate di “Uomini e Donne” che andranno in onda nei prossimi giorni. Uomini e Donne: la caduta di Gemma Come di consueto, il forum “il Vicolo delle News” è riuscito a fornire alcune anticipazioni esclusive su quello che vedremo la settimana prossima in TV. Nella registrazione di venerdì 12 sono successi almeno due episodi che hanno lasciato il segno. In primis la caduta di Gemma Galgani. La “dama di Torino”, senza dubbio il personaggio più in vista del cosiddetto “Trono Over”, è caduta rovinosamente. Il fatto sarebbe accaduto mentre scendeva gli scalini che poi l'avrebbero portata nella sala principale, quella dei tronisti e degli opinionisti. Non è chiaro ancora per quale motivo sia inciampata ma stando al racconto dei ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 marzo 2021) Nella giornata di ieri a Cinecittà sono state registrate alcune puntate di “” che andranno in onda nei prossimi giorni.: la caduta diCome di consueto, il forum “il Vicolo delle News” è riuscito a fornire alcune anticipazioni esclusive su quello che vedremo la settimana prossima in TV. Nella registrazione di venerdì 12 sono successi almeno due episodi che hanno lasciato il segno. In primis la caduta diGalgani. La “dama di Torino”, senza dubbio il personaggio più in vista del cosiddetto “Trono Over”, è caduta rovinosamente. Il fatto sarebbe accaduto mentre scendeva gli scalini che poi l'avrebbero portata nella sala principale, quella dei tronisti e degli opinionisti. Non è chiaro ancora per quale motivo sia inciampata ma stando al racconto dei ...

