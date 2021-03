Napoli, per la panchina tutti gli indizi portano a Juric: Gattuso riabbraccia Berlusconi e Galliani? (Di lunedì 8 marzo 2021) Non c’è pace per il Napoli che da mesi ormai è alla ricerca del suo traghettatore con cui risalire la china dopo un paio di stagioni con più ombre che luci. L’avventura di Gennaro Gattuso è ormai al capolinea e a fine stagione si affiderà la squadra ad un tecnico che possa unire il bel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Non c’è pace per ilche da mesi ormai è alla ricerca del suo traghettatore con cui risalire la china dopo un paio di stagioni con più ombre che luci. L’avventura di Gennaroè ormai al capolinea e a fine stagione si affiderà la squadra ad un tecnico che possa unire il bel L'articolo

Advertising

Ettore_Rosato : ?? Sindaco di #Napoli: “Sulla nostra candidatura penso si possa costruire un polo molto più solido, un progetto rifo… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ennesima tegola per Ghoulam: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita… - DiMarzio : #Napoli, l'esito degli esami per #Ghoulam - MilanInter241 : Pioli dovrebbe avere a disposizione sia #Mandzukic sia #Calhanoglu per il Napoli. Cautela per #Bennacer. Il #Milan… - SCEMENZA : RT @nicopastis: Spendete 30 secondi per leggere , Fiocco ha bisogno il prima possibile di una trasfusione se avete un gatto dagli 1 agli 8… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Il Crotone annuncia querela: "Al fianco di Ounas, contro ogni forma di razzismo" ...ex Napoli, infatti, ha ricevuto dei pesanti commenti razzisti via social , 'denunciati' al pubblico dallo stesso attaccante 24enne. A tal proposito, è arrivato oggi il comunicato del Crotone per ...

Calciomercato Napoli, per Koulibaly ci prova il Bayern Monaco ... accadde nell'estate del 2018, quando a chiamare il presidente del Napoli fu il Manchester United . Niente da farde, anzi per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, arrivò il rinnovo (fino al ...

Da Jorit ritratto di Hasel a Napoli per libertà espressione Agenzia ANSA Gli ex Napoli scrivono a Ghoulam: «Forza fratello, tieni duro» «Tieni duro amico mio» o anche «Forza fratello». Questi i messaggi arrivati a Faouzi Ghoulam nelle ultime ore da parte di alcuni ex Napoli come Arek Milik e Adam ...

Schiaffo alle vittime di camorra, raid a Napoli contro la Fondazione Polis Il deputato precisa che si sarà trattato di una serie di pallonate ad opera di vandali magari galvanizzati dalla vittoria del Napoli di ieri sera e non un atto volontario o di disprezzo.

...ex, infatti, ha ricevuto dei pesanti commenti razzisti via social , 'denunciati' al pubblico dallo stesso attaccante 24enne. A tal proposito, è arrivato oggi il comunicato del Crotone...... accadde nell'estate del 2018, quando a chiamare il presidente delfu il Manchester United . Niente da farde, anzisgomberare il campo da qualsiasi equivoco, arrivò il rinnovo (fino al ...«Tieni duro amico mio» o anche «Forza fratello». Questi i messaggi arrivati a Faouzi Ghoulam nelle ultime ore da parte di alcuni ex Napoli come Arek Milik e Adam ...Il deputato precisa che si sarà trattato di una serie di pallonate ad opera di vandali magari galvanizzati dalla vittoria del Napoli di ieri sera e non un atto volontario o di disprezzo.