Maria Teresa Ruta: "Ho sentito tutti, tranne Stefania Orlando e Tommaso Zorzi"

Maria Teresa Ruta parla del GF Vip 5

Maria Teresa Ruta è stata ospite a Pomeriggio Cinque e in quell'occasione ha incontrato la nuova fiamma di Amedeo Goria, Vera Miales. Dopo aver gelato la ragazza e averle fatto alcune raccomandazioni, chiedendole di non prendere in giro il suo ex marito, Barbara D'Urso le ha mostrato le ultime Stories su Instagram di Tommaso Zorzi. Infatti, da quando è terminato il Grande Fratello Vip 5 tutti i protagonisti realizzano delle dirette per ringraziare e fare compagnia a tutti i loro sostenitori. La conduttrice ha mostrato alla sua ospite la giornata del rampollo e tra le varie cose c'era pure una videochiamata con Stefania Orlando.

MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - pomeriggio5 : Noi di #Pomeriggio5 molto delusi che Maria Teresa Ruta non abbia portato quella borsa stupenda a forma di gatto in studio - pomeriggio5 : Nella #cabinarossa di #Pomeriggio5, la 'cuoca' ????? del #GFVip, la nostra Maria Teresa Ruta! ?? - inviperuta : NON MARIA TERESA CHE ALLE DUE E MEZZA DI NOTTE IMPARA A USARE I DM SU TWITTER SHE’S A LEGEND - maavgot : RT @tavolaluija: poi mi spiegate perché unfollowate chi chiama Maria Teresa cuoca ma ridete come dei matti a chi fa battutine associando un… -