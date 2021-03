Coronavirus | 23 641 nuovi casi e 307 decessi nelle ultime 24 ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 23.641 idi24 ore in Italia (ieri 24.036) a fronte di 355.024 tamponi effettuati su un totale di 42.071.509 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 307 i(ieri 297) per un totale di 99.578 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi diventano 3.046.762 itotali di Covid in Italia da inizio emergenza. Attualmente i positivi sono 465.812 (+9.342), 442.540 le persone in isolamento domiciliare (ieri 433.571). I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.701 (ieri 20.374) di cui 2.571 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.481.372 con un ...