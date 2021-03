Covid, la Campania e la Romagna in zona rossa da lunedì 8: Lombardia resta arancione rinforzato - Rezza sui vaccini: 'AstraZeneca agli over ... (Di venerdì 5 marzo 2021) commenta Firmate le nuove ordinanze sui 'colori'. La prossima settimana la Lombardia resterà arancione rinforzato evitando le restrizioni da zona rossa. Da lunedì Veneto e Friuli - Venezia Giulia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) commenta Firmate le nuove ordinanze sui 'colori'. La prossima settimana laresteràevitando le restrizioni da. DaVeneto e Friuli - Venezia Giulia ...

TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Siamo ormai in zona rossa' - pinosocio : RT @Miche27052003: Dramma in Campania, infermiere del Covid Center muore a 45 anni: ipotesi malore Era stato vaccinato? ???? - sudreporter : #Campania, tegola su #DeLuca. 'Soldi ai privati non dovuto durante prima ondata #Covid' per la Corte dei Conti… -