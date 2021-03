Verona-Milan | sarà Orsato ad arbitrare il match | Serie A News

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 1-0 Bologna Milan 1-1 Udinese Genoa 1-1 Sampdoria Benevento 0-3 Verona Atalanta 5-1 Cr… - iambolar : FT: Sassuolo 3-3 Napoli Milan 1-1 Udinese Atalanta 5-1 Crotone Benevento 0-3 Verona Cagliari 1-0 Bologna Fiorentin… - VarskySports : #SerieA Sassuolo 3-Napoli 3 Atalanta 5 (Palomino??????-Muriel??????)-Crotone 1 Benevento 0-H. Verona 3 Cagliari 1-Bolog… - sportli26181512 : Verona-Milan: arbitra Orsato, la designazione completa: L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assist… - ISecolo : RT @farted94: Prossima giornata: Verona-Milan, Juve-Lazio e Inter-Atalanta “Il Milan perde 100%, Juve Lazio inter e Atalanta vincono tutte… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Milan

Blasting News Italia

domenica ore 15.00 Orsato Giallatini - Preti Iv: Ayroldi Var: Mazzoleni Avar: Vivenzi Sampdoria - Cagliari domenica ore 18.00 Giacomelli Longo - Dei Giudici Iv: Camplone Var: Calvarese ...Commenta per primo 'Un punto importante ma volevamo vincere questa partita. Dobbiamo ancora migliorare. Rimaniamo concentrati per la trasferta di'. Questo il commento di Franck Kessie sul suo profilo Instagram.Se non ci fosse anche col Verona, sarebbe un guaio: il rischio del contraccolpo sulla sicurezza della squadra è alto. E' impossibile ignorare che una squadra sfavorita per classifica e livello medio d ...Rafael Leao ha deluso nel ruolo di centravanti nella sfida pareggiata dal Milan contro l’Udinese ... Nella sfida contro il Verona infatti potrebbe essere il portoghese a giocare largo sulla sinistra ...