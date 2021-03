Migliori università al mondo, la Sapienza prima negli studi classici (Di giovedì 4 marzo 2021) L'ateneo romano ottiene il primo posto nella classifica stilata da QS Ranking by Subject 2021, nella categoria “Classics & Ancient History”, cioè studi classici e Storia antica. È l'unica italiana ad aver conquistato il vertice in una materia Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 marzo 2021) L'ateneo romano ottiene il primo posto nella classifica stilata da QS Ranking by Subject 2021, nella categoria “Classics & Ancient History”, cioèe Storia antica. È l'unica italiana ad aver conquistato il vertice in una materia

Ultime Notizie dalla rete : Migliori università Migliori università al mondo, la Sapienza prima negli studi classici L'ateneo romano ottiene il primo posto nella classifica stilata da QS Ranking by Subject 2021, nella categoria "Classics & Ancient History", cioè Studi classici e Storia antica. È l'unica italiana ad ...

Storia antica e studi classici, La Sapienza di Roma prima al mondo e supera Oxford ...solo agli Stati Uniti che contano 12 università. Giovani laureati L'Italia viene considerata negli studi di "materie storicamente presenti nei curriculum universitari" una delle destinazioni migliori ...

