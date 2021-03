Roma, morto a 16 anni per un malore nel parco della Madonnetta: fermato un clochard, lo ha inseguito con una mazza (Di mercoledì 3 marzo 2021) È stato individuato e fermato dalla polizia un uomo che nei giorni scorsi avrebbe rincorso con una mazza di ferro un gruppo di ragazzini nel parco della Madonnetta , ad Acilia, nel quadrante sud di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) È stato individuato edalla polizia un uomo che nei giorni scorsi avrebbe rincorso con unadi ferro un gruppo di ragazzini nel, ad Acilia, nel quadrante sud di ...

Corriere : ?? È morto Claudio Coccoluto - rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - GHERARDIMAURO1 : Ragazzo morto al Parco della Madonnetta, fermato un clochard: «Lo ha inseguito con una spranga ed ha avuto un malor… - romi_andrio : RT @repubblica: Lite condominiale degenera in aggressione: morto un cinquantenne a Portonaccio: La vittima soffriva di cuore. Il fatto acca… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Lite condominiale degenera in aggressione: morto un cinquantenne a Portonaccio -