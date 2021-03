Pescara-SPAL | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sabato 6 marzo 2021 alle 14.00 allo Stadio Adriatico si disputerà, gara valida per la 27° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata ilha vinto per a 1 0 in casa del Cittadella, grazie alla rete al 92? del talento danese di proprietà del Sassuolo Odgaard, al suo primo gol in Italia. La squadra di Grassadonia si trova al 19° posto con 22 punti, gli stessi dell’Ascoli, sconfitto invece in casa dal Pisa per 2 a 0, a solo +3 dall’ultima in classifica Entella. Una vittoria è fondamentale per ilin lotta per non retrocedere. Pareggio a reti bianche per lain casa della Salernitana. Uno 0 a 0 che non ha soddisfatto nessuno, anche se per gli estensi conquistare anche un punto era fondamentale dopo la sconfitta casalinga ...