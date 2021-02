Covid, focolaio al carcere di Carinola: muore il secondo poliziotto penitenziario (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn ispettore che prestava servizio nel carcere di Carinola (Caserta), è morto a causa delle complicanze sorte dopo essere stato contagiato dal SArs-Cov-2. Lo rendono noto, in una nota congiunta, i sindacati di polizia penitenziaria Sinappe, Uil Pa, Uspp, Fns Cisl, Cnpp e Fp Cgil. Anche il garante dei detenuti Samuele Ciambriello ha reso nota la triste notizia. Si tratta del secondo agente della Penitenziaria rimasto contagiato che perde la vita a Carinola. Nei giorni scorsi sono stati inviati dei rinforzi per rimpinguare il numero degli agenti in servizio nell’istituto di pena casertano dove si registrano una trentina di defezioni a causa del Covid. “Nonostante la gravità della situazione già denunciata pubblicamente a tutte le massime autorità competenti – si sottolinea ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn ispettore che prestava servizio neldi(Caserta), è morto a causa delle complicanze sorte dopo essere stato contagiato dal SArs-Cov-2. Lo rendono noto, in una nota congiunta, i sindacati di polizia penitenziaria Sinappe, Uil Pa, Uspp, Fns Cisl, Cnpp e Fp Cgil. Anche il garante dei detenuti Samuele Ciambriello ha reso nota la triste notizia. Si tratta delagente della Penitenziaria rimasto contagiato che perde la vita a. Nei giorni scorsi sono stati inviati dei rinforzi per rimpinguare il numero degli agenti in servizio nell’istituto di pena casertano dove si registrano una trentina di defezioni a causa del. “Nonostante la gravità della situazione già denunciata pubblicamente a tutte le massime autorità competenti – si sottolinea ...

fattoquotidiano : Appena oltre il confine c’è il più grande focolaio Covid d’Europa. E il governatore della Liguria, Giovanni Toti, c… - manuelblu : RT @TgrVeneto: Focolaio covid alla scuola primaria di Farra di Soligo, nel trevigiano. Sarebbe partito da una festa di carnevale. In quaran… - larampait : #Covid, focolaio nel #carcere di #Carinola: secondo decesso - TgrRai : RT @TgrVeneto: Focolaio covid alla scuola primaria di Farra di Soligo, nel trevigiano. Sarebbe partito da una festa di carnevale. In quaran… - aylaf__ : RT @sportface2016: #LazioTorino verso il rinvio, lunedì la decisione ufficiale della Lega. In caso il recupero sarebbe fissato ad aprile #S… -