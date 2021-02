Malattie rare e Covid | l’analisi di Iqvia e Farmindustria

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Come ormai si ripete da mesi, l’epidemia di-19 non ha solo colpito i soggetti affetti dal virus, ma ha impattato negativamente anche su un’ampia fetta di cittadini, e in particolar modo di malati. Il sovraccarico del Servizio sanitario nazionale e la veicolazione di tutte le risorse disponibili alla lotta contro ilha infatti fatto sì che spesso i soggetti affetti da altre patologie abbiano avuto difficoltà nell’accedere alle cure necessarie, minacciandone il percorso di guarigione.-19 ETra questi, i pazienti affetti da, di cui si è ampiamente parlato nella giornata di oggi in occasione della presentazione di uno studio dedicato al monitoraggio dell’impatto della pandemia sull’accesso alle diagnosi e alla cura in caso di ...

e Covid - 19: un bilancio dopo un anno di pandemia " è il tema del convegno che si svolgerà online in occasione della Giornata mondiale delleche si celebra quest'anno il ...In occasione della giornata dellein Italia, IQVIA, azienda con banca globale di dati e analisi e tecnologie innovative in ambito farmaceutico, con il contributo non condizionante di ...Telethon scende in campo per dare un futuro alle persone affette da malattie genetiche rare. Grazie al bando per la ricerca extramurale promosso dalla Fondazione molte famiglie potranno avere dalla ...Sabato 27 e domenica 28 febbraio, quattro comuni della Basilicata si illumineranno dei colori della Giornata mondiale delle Malattie Rare, per sensibilizzare la collettività sulle problematiche social ...