“Ci fermiamo” Marco Frittella e Monica Giandotti costretti allo stop | perché Unomattina ha chiuso in anticipo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) A uno mattina oggi è accaduto l’impensabile: la diretta diè stata interrotta. È noi vi raccontiamo il. Quella andata in onda stamattina, giovedì 25 febbraio 2021, è stata una puntata più corta rispetto le solite. Il programmaè terminata con circa mezz’ora d’. Entrambi i conduttorihanno dunque salutato il loro pubblico da casa intorno alle 9.20: “Ciqui”. Al termine di un servizio, come specificato prima, attorno alle 9.20,ha annunciato la chiusura della puntata odierna. (Continua dopo le foto)ha annunciato la fine della puntata di oggi del programma ...

Marco_Anile : È dalle 9 di ieri sera che non ci fermiamo a lavoro... Giusto una pausa caffè e via a continuare... Il mio cervello… - Zakk701 : RT @Sir_SamWise: @AndreaMarano11 @Ire_Lica @avv_procopio @AgataMirone @DalilaAdrower @13mari81 @Donato_pg @marilovesgr33n @AlbertoLetizia2… - Ire_Lica : RT @Sir_SamWise: @AndreaMarano11 @Ire_Lica @avv_procopio @AgataMirone @DalilaAdrower @13mari81 @Donato_pg @marilovesgr33n @AlbertoLetizia2… - GiuliaTulla : RT @Sir_SamWise: @AndreaMarano11 @Ire_Lica @avv_procopio @AgataMirone @DalilaAdrower @13mari81 @Donato_pg @marilovesgr33n @AlbertoLetizia2… - maddalena2471 : RT @Sir_SamWise: @AndreaMarano11 @Ire_Lica @avv_procopio @AgataMirone @DalilaAdrower @13mari81 @Donato_pg @marilovesgr33n @AlbertoLetizia2… -

Ultime Notizie dalla rete : fermiamo Marco

Lanostratv

I due conduttori Monica Giandotti eFrittella hanno infatti salutato i telespettatori attorno alle 9.20 poiché subito dopo, a cura del TG1, le rete ha trasmesso i funerali di stato dell'..."Non ci, anche in un momento difficile continua il lavoro creativo - dice Muroni - . ... sta dando importanti frutti - dice l'assessoreGulinelli - . Le nuove collaborazioni confermano ...Il 2020 ha registrato importanti acquisizioni di matrice industriale, come quella di Stone Island da parte di Moncler. Ma anche lo shopping di prede ‘in crisi’, come le catene Uk finite nel mirino dei ...Camogli – Il dolore spesso di Camogli per il crollo al cimitero riporta nel borgo "figli" che vivono altrove anche se il loro legame con le radici non si è mai spezzato. È il caso dei cugini Paolo Rom ...