Gol di Milinkovic o Escalante? La decisione della Lega Serie A

Il posticipo della 22esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tantissime emozioni, ma soprattutto indicazioni per la zona scudetto. L'Inter ha vinto contro la Lazio e si è portato al primo posto della classifica, adesso è la principale candidata alla vittoria finale. La gara si è conclusa sul risultato di 3-1 grazie ad uno strepitoso Lukaku, l'attaccante belga è stato autore di una doppietta e di un'azione strepitosa in occasione della marcatura di Lautaro Martinez. La compagine di Simone Inzaghi non ha comunque demeritato ed è stata anche sfortunata.

Gol di Milinkovic o Escalante? La decisione

Foto di Matteo Bazzi / Ansa

Dubbi sul gol del momentaneo 2-1, la rete è di ...

