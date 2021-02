Governo Draghi, la richiesta delle banche sulle moratorie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Abbiamo chiesto al presidente incaricato che le moratorie non vengano interrotte anzitempo, che abbiano durata più lunga della pandemia e che, quando sarà finalmente conclusa, vengano ridotte gradualmente, senza immediatezza, senza integralismi e automatismi, perché occorrerà dare tempo alle imprese, in una situazione di ritrovata normalità, per riprendere a lavorare in maniera ordinaria”. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, al termine dell’incontro di oggi nell’ambito delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. In questo modo, ha spiegato, le imprese avranno “il tempo di ripagare con gradualità e senza strattonamenti i debiti che hanno contratto negli anni della pandemia e in quelli in cui hanno chiesto le moratorie”. Sul tema, ha poi aggiunto Patuelli, “il presidente ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Abbiamo chiesto al presidente incaricato che lenon vengano interrotte anzitempo, che abbiano durata più lunga della pandemia e che, quando sarà finalmente conclusa, vengano ridotte gradualmente, senza immediatezza, senza integralismi e automatismi, perché occorrerà dare tempo alle imprese, in una situazione di ritrovata normalità, per riprendere a lavorare in maniera ordinaria”. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, al termine dell’incontro di oggi nell’ambitoconsultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario. In questo modo, ha spiegato, le imprese avranno “il tempo di ripagare con gradualità e senza strattonamenti i debiti che hanno contratto negli anni della pandemia e in quelli in cui hanno chiesto le”. Sul tema, ha poi aggiunto Patuelli, “il presidente ...

