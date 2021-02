Sanremo 2021, cosa succede se un cantante è positivo al Covid? Regolamento, Amadeus e ipotesi contagio (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Regolamento della prossima edizione del Festival di Sanremo 2021, per la prima volta dovrà tenere conto anche – e soprattutto – del Covid. cosa accade se un cantante in gara dovesse risultare positivo al Coronavirus? Come sappiamo la kermesse canora potrà svolgersi solo nel rispetto del protocollo Rai approvato nei giorni scorsi dal Cts.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildella prossima edizione del Festival di, per la prima volta dovrà tenere conto anche – e soprattutto – delaccade se unin gara dovesse risultareal Coronavirus? Come sappiamo la kermesse canora potrà svolgersi solo nel rispetto del protocollo Rai approvato nei giorni scorsi dal Cts.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

