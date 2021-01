Sofia Goggia cade, salterà i Mondiali di Cortina: i tempi di recupero (Di domenica 31 gennaio 2021) Brutta caduta in pista per la sciatrice Sofia Goggia: ecco che cosa succederà in vista dei campionati del mondo di Cortina Dopo la cancellazione del Superg di Garmisch causa nebbia, Sofia Goggia stava scendendo a valle insieme alle sue altre colleghe quando, improvvisamente, la caduta. Le condizioni di salute e l’entità dell’infortunio della sciatrice bergamasca, campionessa olimpica 20018 in Discesa, sono apparse subito serie e ora è arrivato anche il verdetto. La 28enne finanziera ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro ed è già rientrata in Italia. Questa sera è stata sottoposta ad una risonanza magnetica e ad una tomografia assiale computerizzata presso la clinica La Madonnina di Milano da parte della Commissione Medica Fisi. Gli esami hanno evidenziato una frattura ... Leggi su instanews (Di domenica 31 gennaio 2021) Brutta caduta in pista per la sciatrice: ecco che cosa succederà in vista dei campionati del mondo diDopo la cancellazione del Superg di Garmisch causa nebbia,stava scendendo a valle insieme alle sue altre colleghe quando, improvvisamente, la caduta. Le condizioni di salute e l’entità dell’infortunio della sciatrice bergamasca, campionessa olimpica 20018 in Discesa, sono apparse subito serie e ora è arrivato anche il verdetto. La 28enne finanziera ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro ed è già rientrata in Italia. Questa sera è stata sottoposta ad una risonanza magnetica e ad una tomografia assiale computerizzata presso la clinica La Madonnina di Milano da parte della Commissione Medica Fisi. Gli esami hanno evidenziato una frattura ...

