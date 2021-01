Concorso straordinario, si riparte con le prove scritte. Sedi d’esame candidati, aggiornato con Emilia Romagna e Toscana (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Concorso straordinario, finalizzato all'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, riparte con le nuove date. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il, finalizzato all'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno,con le nuove date. L'articolo .

phare_c : Abruzzo: inizierà domenica 31 Gennaio, e terminerà venerdì 5 Febbraio il secondo interpello per l'assegnazione dell… - PacificoTweet : Docenti precari, avvocato Miceli: il concorso straordinario non doveva essere selettivo #anief - orizzontescuola : Concorso straordinario: ci sono i primi risultati a Bolzano e Trento [AGGIORNATO con risultati Trento AA24] - TecnicaScuola : Concorso straordinario secondaria, avvisi USR: aggiornato con Campania, Sicilia e Umbria - - lentepubblica : #Provesuppletive #concorsostraordinariodocenti: diritto anche a chi non ha potuto partecipare per #Covid @FLCCGIL -