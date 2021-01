Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni sesta puntata del 4 febbraio. Stefano De Martino guest star (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni sesta puntata di giovedì 4 febbraio ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che Dio cidi giovedì 4...

Pontifex_it : La Parola di Dio è l’antidoto alla paura di restare soli di fronte alla vita. Parlandoci, il Signore ci ricorda che… - Pontifex_it : Prima di ogni nostra parola su Dio c’è la sua Parola per noi, che continua a dirci: “Non temere, sono con te. Ti so… - Pontifex_it : Siamo tralci della stessa vite, siamo vasi comunicanti: il bene e il male che ciascuno compie si riversa sugli altr… - giuppy00478899 : @Rebbi95361350 @Dalia51552942 saranno cazzi per Pier ????????si troverà ari agguerita sicuramente gli dirà qualcosa i g… - trilubiusgrow : RT @vaticannews_it: #28gennaio #PapaFrancesco: Dio “rimane in attesa che si manifesti la sua presenza nell’incontro con i fratelli che usia… -