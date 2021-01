Premier League 2020 2021 | pareggiano Everton e Leicester | lo United cade in casa

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Prosegue la ventesima giornata di. Il Manchesternon riesce a riprendersi la vetta e perde incontro lo Sheffield, fanalino di coda del campionato. All’iniziale vantaggio di Bryan nel primo tempo risponde Maguire nella ripresa, ma il gol di Burke consegna i tre punti agli ospiti. I Red Devils mancano il sorpasso sul Manchester City, con una partita in meno, e restano ad una lunghezza dal primo posto, mentre lo Sheffield inverte il senso di marcia e sale a quota 8 punti sotto di tre lunghezze dal West Bromwich penultimo. Discorso analogo per ilche pareggia in trasferta per 1-1 contro l’. A segno James Rodriguez e Tielemans. Gli uomini di Ancelotti mancano l’aggancio al quarto ...