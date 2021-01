Roma, “senzatetto” muore per il freddo. Il candidato sindaco Giovanni Caudo pubblica foto e post e si scatena la polemica (Di martedì 26 gennaio 2021) La strage, quella silenziosa dei senzatetto, continua: si contano già 11 vittime nel 2021 a Roma, tutti clochard che hanno perso la vita in strada a causa del freddo. Una situazione che indigna e che deve spronare chi di competenza a fare qualcosa in più per queste persone che, come tutti, meritano attenzione e dignità. E che non di certo devono essere al centro di quella che potrebbe diventare una triste spettacolarizzazione della morte, della povertà e dell’abbandono. Proprio su questo delicato punto sta montando la polemica attorno a un post pubblicato sui social dal minisindaco del III Municipio, Giovanni Caudo. Il Professore ieri sera per un attimo ha vestito i panni di fotoreporter: cellulare in mano e via con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) La strage, quella silenziosa dei, continua: si contano già 11 vittime nel 2021 a, tutti clochard che hanno perso la vita in strada a causa del. Una situazione che indigna e che deve spronare chi di competenza a fare qualcosa in più per queste persone che, come tutti, meritano attenzione e dignità. E che non di certo devono essere al centro di quella che potrebbe diventare una triste spettacolarizzazione della morte, della povertà e dell’abbandono. Proprio su questo delicato punto sta montando laattorno a unto sui social dal minidel III Municipio,. Il Professore ieri sera per un attimo ha vestito i panni direporter: cellulare in mano e via con la ...

