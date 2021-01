Il lockdown non ferma le elezioni nel Portogallo del miracolo economico e tecnologico (Di lunedì 25 gennaio 2021) Marcelo Rebelo de Sousa è stato riconfermato presidente del Portogallo. Il candidato conservatore ha vinto nel primo turno con circa il 61% dei voti. Al secondo posto è arrivata la candidata socialista Ana Gomes, con il 12,9%, mentre il candidato di destra André Ventura ha ottenuto l’11,9%. Tutti gli altri candidati non hanno superato la soglia del 5%. Molto alta invece l’astensione: circa il 60%, 10 punti in più rispetto all’indice registrato nel 2016. “Sono onorato e grato per la fiducia dei portoghesi in condizioni molto più difficili di quelle del 2016 Chiunque riceva il mandato deve rimanere il presidente di ogni singolo portoghese. Un presidente che sia vicino, che garantisca stabilità, che unisca, e che non sia di alcuni, i buoni, contro altri, i cattivi, e che non sia un presidente schierato”. Con queste parole il presidente portoghese ha ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Marcelo Rebelo de Sousa è stato riconto presidente del. Il candidato conservatore ha vinto nel primo turno con circa il 61% dei voti. Al secondo posto è arrivata la candidata socialista Ana Gomes, con il 12,9%, mentre il candidato di destra André Ventura ha ottenuto l’11,9%. Tutti gli altri candidati non hanno superato la soglia del 5%. Molto alta invece l’astensione: circa il 60%, 10 punti in più rispetto all’indice registrato nel 2016. “Sono onorato e grato per la fiducia dei portoghesi in condizioni molto più difficili di quelle del 2016 Chiunque riceva il mandato deve rimanere il presidente di ogni singolo portoghese. Un presidente che sia vicino, che garantisca stabilità, che unisca, e che non sia di alcuni, i buoni, contro altri, i cattivi, e che non sia un presidente schierato”. Con queste parole il presidente portoghese ha ...

borghi_claudio : @Il_Missino Come ben sa per me il lockdown fatto così non serve a nulla quindi si, io voterei per toglierle. Un ris… - ricpuglisi : La mia stima soggettiva è di un 20% della popolazione con problemi psichici non irrilevanti a motivo di pandemia e lockdown. #Lombardia - Corriere : Ricciardi: «Le zone arancioni non bastano. Se insistiamo, sarà uno stillicidio di mesi» - Psyclo_Bo : RT @Comunardo: @AndreaRoventini “non è dovuto alle misure di lockdown, ma...” non le sembra un po’ forte? Non ritiene che aggiungere un “es… - mazzolenigiova1 : RT @Zippo88lrr: Ecco cara @AlessiaMorani come si sono pentiti di non aver effettuato le demenziali misure cretine tipo #lockdown https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown non Inquinamento dell'aria: l'effetto lockdown non basta Focus Immobiliare, effetto Covid: gli italiani comprano case meno costose

L'indagine di Facile.it e Mutui.it: nel 4° trimestre 2020 il valore medio degli immobili richiesti per mutui è crollato: -5,4% rispetto al 2019 ...

Serena Enardu e l’auto bruciata: queste scene le ho viste solo nei film

«Questa è la seconda volta ed ha un peso diverso dalla prima». A parlare è Serena Enardu e si riferisce alla sua auto che è stata bruciata. Un ...

L'indagine di Facile.it e Mutui.it: nel 4° trimestre 2020 il valore medio degli immobili richiesti per mutui è crollato: -5,4% rispetto al 2019 ...«Questa è la seconda volta ed ha un peso diverso dalla prima». A parlare è Serena Enardu e si riferisce alla sua auto che è stata bruciata. Un ...