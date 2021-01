Cinema: è morta l'attrice Gunnel Lindblom, musa del regista Ingmar Bergman (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stoccolma, 25 gen. - (Adnkronos) - L'attrice e regista svedese Gunnel Lindblom, prima musa del grande regista Ingmar Bergman, da lui diretta in teatro e poi in sei film, è morto nel villaggio di Brottby (Svezia) all'età di 89 anni dopo una lunga malattia. La scomparsa, avvenuta nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio, è stata annunciata dalla famiglia al quotidiano "Dagens Nyheter" di Stoccolma. Nata a Göteborg il 18 dicembre 1931, Lindblom intraprese la carriera di attrice teatrale poco più che ventenne, debuttando al Teatro Municipale di Malmö nel 1954, all'epoca diretto da Bergman, nel ruolo di Margareta nel "Faust" di Goethe. Fu poi sempre Bergman a farla debuttare al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stoccolma, 25 gen. - (Adnkronos) - L'svedese, primadel grande, da lui diretta in teatro e poi in sei film, è morto nel villaggio di Brottby (Svezia) all'età di 89 anni dopo una lunga malattia. La scomparsa, avvenuta nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio, è stata annunciata dalla famiglia al quotidiano "Dagens Nyheter" di Stoccolma. Nata a Göteborg il 18 dicembre 1931,intraprese la carriera diteatrale poco più che ventenne, debuttando al Teatro Municipale di Malmö nel 1954, all'epoca diretto da, nel ruolo di Margareta nel "Faust" di Goethe. Fu poi semprea farla debuttare al ...

