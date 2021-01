Covid, medico suicida. “E’ stato lasciato solo, vittima di un lavoro sovrumano” (Di domenica 24 gennaio 2021) Parla Simona Loizzo, moglie di Lucio Marrocco, il responsabile delle vaccinazioni sul personale sanitario dell’ospedale di Cosenza, che giovedì sera si è tolto la vita. Nelle parole di Simona Loizzo, dirigente medico e moglie di Lucio Marrocco – il direttore del Dipartimento dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza suicidatosi lanciandosi dal balcone al quinto piano del palazzo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 24 gennaio 2021) Parla Simona Loizzo, moglie di Lucio Marrocco, il responsabile delle vaccinazioni sul personale sanitario dell’ospedale di Cosenza, che giovedì sera si è tolto la vita. Nelle parole di Simona Loizzo, dirigentee moglie di Lucio Marrocco – il direttore del Dipartimento dell’Azienda Ospedaliera di Cosenzatosi lanciandosi dal balcone al quinto piano del palazzo L'articolo proviene da Leggilo.org.

