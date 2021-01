Roma - Spezia, le pagelle: adrenalina Pellegrini, 7,5. Marchizza crolla alla fine, 5 (Di domenica 24 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

InvictosSomos : ? Minuto 17. AS Roma 1-0 Spezia. ? Minuto 24. AS Roma 1-1 Spezia. ? Minuto 52. AS Roma 2-1 Spezia. ? Minuto 55. AS… - OfficialASRoma : Triplice fischio! Dopo il pareggio al 90' dello Spezia la vinciamo con il gol di @LorePelle7 ?? SEMPRE FORZA ROM… - WhoScored : ?? A thriller in Rome 17' | 1-0 ?? Roma: Mayoral 24' | 1-1 ?? Spezia: Piccoli 52' | 2-1 ?? Roma: Mayoral 55' | 3-1… - CarlettoLecler1 : @Fede_not_berna Buonasera, che si dice? Sono appena uscito dalla terapia intensiva dopo roma spezia - Elessar2412 : @GianlucaRuopp Vincere 4-3 con lo Spezia al 92esimo non è un risultato per cui essere felici. La fase difensiva del… -