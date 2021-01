Milan-Atalanta 0-3, la Dea espugna San Siro: Tabellino e Highlights (Di sabato 23 gennaio 2021) Apre Romero, poi Ilicic su rigore e Zapata. Rossoneri annichiliti Milan-Atalanta: Tabellino e Highlights Milan-Atalanta 0-3, Cronaca, Tabellino ed Highlights Milan-Atalanta: Tabellino e Highlights – A San Siro il titolo di campione d’inverno del Milan deve passare per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ultima avversaria e anche fra le più ostiche che si possono incontrare in questo periodo della stagione. I bergamaschi vengono da due pareggi consecutivi, con Genoa e Udinese, mentre i rossoneri di Stefano Pioli dopo aver battuto il Cagliari devono almeno pareggiare con la Dea per evitare di essere raggiunti dall’Inter che in ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021) Apre Romero, poi Ilicic su rigore e Zapata. Rossoneri annichiliti0-3, Cronaca,ed– A Sanil titolo di campione d’inverno deldeve passare per l’di Gian Piero Gasperini, ultima avversaria e anche fra le più ostiche che si possono incontrare in questo periodo della stagione. I bergamaschi vengono da due pareggi consecutivi, con Genoa e Udinese, mentre i rossoneri di Stefano Pioli dopo aver battuto il Cagliari devono almeno pareggiare con la Dea per evitare di essere raggiunti dall’Inter che in ...

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - acmilan : Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? ??? Dite la vostra su… - AntoVitiello : Partita totalmente sbagliata dal #Milan, primo tempo regalato all'#Atalanta. Il #Milan tuttavia ha chiuso il giron… - RussianMike31 : RT @EmanueleFriger2: Quando allenavo vincemmo 12 su 13 gare ma perdemmo l'ultima non vedendo palla. A fine match invitai genitori e ragazzi… - itzzzmat : Napoli-Atalanta 4-1 Milan-Atalanta 0-3 Napoli- Milan 7-0 non faccio io le regole -