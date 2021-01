Salvini contro Ciampolillo: “In che mani siamo? Mi cadono le p***e” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Questo senatore che non pagava quanto doveva è stato recuperato e si propone come ministro dell’Agricoltura. Se andate su internet troverete alcune delle sue iniziative – spiega in un video rilanciato su Twitter -. Tra quelle più famose curare il Covid con le canne, combattere la Xylella con il sapone e le onde elettromagnetiche e definire ‘ladro’ chi beve e vende latte perché è del vitello”. Il senatore Matteo Salvini va all’attacco di Lello Ciampolillo, l’uomo che in extremis ha votato la fiducia al premier Conte. Il leader della Lega usa parole forti contro l’ex grillino: “In un momento normale si può ridere, in un momento come questo mi vien da piangere e mi cadono le pa**”. Ciampolillo infatti è l’uomo che all’ultimo ha votato “sì” alla fiducia, nonché uno dei senatori a cui è appesa la ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Questo senatore che non pagava quanto doveva è stato recuperato e si propone come ministro dell’Agricoltura. Se andate su internet troverete alcune delle sue iniziative – spiega in un video rilanciato su Twitter -. Tra quelle più famose curare il Covid con le canne, combattere la Xylella con il sapone e le onde elettromagnetiche e definire ‘ladro’ chi beve e vende latte perché è del vitello”. Il senatore Matteova all’attacco di Lello, l’uomo che in extremis ha votato la fiducia al premier Conte. Il leader della Lega usa parole fortil’ex grillino: “In un momento normale si può ridere, in un momento come questo mi vien da piangere e mile pa**”.infatti è l’uomo che all’ultimo ha votato “sì” alla fiducia, nonché uno dei senatori a cui è appesa la ...

fattoquotidiano : “A Palazzo Madama è nato l’asse dei 2 Matteo”. Per Il Giornale “Renzi e Salvini si sono sentiti più volte per coord… - pfmajorino : La compattezza italiana contro la violenza di Capitol Hill è durata ben poco. Al Parlamento Europeo i partiti di… - carlaruocco1 : Mentre c'è gente che lavora e paga le tasse Salvini continua a sostenere personaggi improbabili per le sue battagli… - Cordeli11870198 : RT @sarasarli: #lineanotte Dite alla sciacquetta della #LaVerita che #Udc ha votato contro il presidente #Conte e che #Cesa doveva salire a… - SavioFicorella : RT @caslopower: @antoniospadaro Salvini “non è cristiano” per la sua azione (immorale) contro i migranti, però a Biden tutto sommato non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contro Matteo Salvini contro Lello Ciampolillo: "Chi beve il latte deruba un vitello? Mi cadono le pa***" Liberoquotidiano.it La giustizia è un campo minato per il governo: così l’asse Renzi-Salvini mette nel mirino le riforme e i soldi del Recovery

La giustizia è divisiva. Divide maggioranze e fa cadere i governi. Sarà la giustizia, con tutta probabilità, la prima prova vera dell’esecutivo di Giuseppe Conte dopo la defezione di Italia viva. Il 2 ...

I leader Ue socchiudono le loro frontiere interne

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha alzato il livello di allerta a “molto alto” per le varianti del coronavirus che sono arrivate nell'Ue e chiede di prepararsi a nuo ...

La giustizia è divisiva. Divide maggioranze e fa cadere i governi. Sarà la giustizia, con tutta probabilità, la prima prova vera dell’esecutivo di Giuseppe Conte dopo la defezione di Italia viva. Il 2 ...Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha alzato il livello di allerta a “molto alto” per le varianti del coronavirus che sono arrivate nell'Ue e chiede di prepararsi a nuo ...