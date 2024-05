Tutti pazzi per i Mocassini

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’estate è finalmente arrivata, cambio di guardaroba fatto, la domanda è in quali scarpe cammineremo nella quotidianità urbana o nei weekend di vacanza? La risposta è facile,. Certo potrà sembrare scontato, il mocassino è ormai una calzatura iconica del guardaroba sia maschile che femminile, ma per la prossima stagione i designer e i grandi marchi di calzature hanno definito il mocassino come la scarpa più trendy per questa primavera-estate, sia nella sua versione più classica che in quella ridefinita dai canoni della tendenza attuale o dalla visione trasversale dei creativi. Sulle passerelle di Valentino, Dior e Louis Vuitton hanno sfilato modelli dalle forme e dai fondi importanti, personalizzati da borchie, pietre o personalizzazioni metalliche mentre Fendi, Jimmy Choo e Gucci scelgono forme più minimali e semplificate. Riconoscibile per la sua eleganza ...

