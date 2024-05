Biennale -Barbera direttore fino al 2026

(Di venerdì 10 maggio 2024) 17.16 Il CdA delladi Venezia, presieduto da Buttafuoco, ha approvato la conferma di Albertoper l'incarico diartistico del Settore Cinema per gli anni 2025 e. "Ho provato immediata sintonia con- ha detto Buttafuoco- e ho grande rispetto per la competenza, la professionalità e la passione da lui dimostrate negli anni alla conduzione della Mostra del Cinema di Venezia, tali da riuscire ad accrescere il prestigio del più antico festival al mondo".

