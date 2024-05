Calciomercato com – Milan - gli agenti di Sesko sono in città | le ultime|Primapagina

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-10 17:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: E’ presto parlare apertamente di un indizio di, ma certamente la presenza ao dei rappresentanti della Pro Transfer – testimoniata da una storia pubblicata su Instagram con tanto di foto della celebre Galleria Vittorio Emanuele – è una coincidenza che non può non dare da pensare. Certo, formalmente questa agenzia cura gli interessi pure di Antoine Makoumbou, centrocampista franco-congolese del Cagliari che domani sarà di scena a San Siro. Contro ilche ha fatto di Benjamin, assistito di spicco della Pro Transfer, uno dei nomi cerchiati in rosso in vista della riapertura delle trattative. I rossoneri cercano un centravanti giovane ma già pronto per certi palcoscenici per rimpiazzare Olivier ...

Calciomercato Milan , nuovo nome per la fascia destra : Geoffrey Moncada studia Emerson Royal del Tottenham: ecco le cifre dell’affare… Non solo il grande colpo in attacco. In estate la dirigenza del Milan dovrà necessariamente intervenire anche per ...

Il Milan ha messo gli Occhi su Emerson Royal , terzino brasiliano in forza al Tottenham . Esterno difensivo di spinta, dotato di grande tecnica, utile per far fare un salto di qualità alla retroguardia. Quella del Milan sarà un’estate davvero calda. ...

Biscardi consiglia: «Alla Juve serve un colpo importante a centrocampo. In questo caso la distanza con l’Inter…» - Biscardi consiglia: «Alla Juve serve un colpo importante a centrocampo. In questo caso la distanza con l’Inter…» - Le dichiarazioni dell'ex giocatore della Juventus sul suo passato in bianconero. Il rammarico per non essere riuscito a far meglio. Leandro Paredes è l'uomo che oggi… Leggi ...

Tg.Casino entra a far parte degli sponsor del Milan - Tg.Casino entra a far parte degli sponsor del milan - Tg.Casino entra a far parte degli sponsor del milan. Andiamo a vedere cosa prevede l'accordo tra le due aziende ...

"Pressioni Milan per non mandarla in onda": la rivelazione di Alciato sull'intervista a Maldini - "Pressioni milan per non mandarla in onda": la rivelazione di Alciato sull'intervista a Maldini - Si tratta di un qualcosa che evidentemente non è accaduto al milan, con Maldini che al termine della stagione ... Il supporto ai calciatori credo che sia ancora qualcosa di inespresso nel calcio sia ...