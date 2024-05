Milan - torna di moda un nome per il centrocampo | avviati i contatti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilavrebbe già avviato iper cercare di portare in rossonero un giocatore che attualmente milita in Premier League. Domani sera ilospiterà a San Siro il Cagliari, match valido per la 36esima giornata di campionato e che potrebbe sancire ufficialmente il secondo posto della squadra rossonera, già aritmeticamente qualificata alla prossima ... Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Nicolò Schira a Telelombardia ha parlato di Calciomercato del Milan e in particolare di Amrabat , possibile obiettivo per il centrocampo

Era stato seguito in passato, adesso si tratta di un nome che torna prepotentemente di attualità per il Milan . Stiamo parlando di Sofyan Amrabat,...

PIOLI, L'allenatore è anche parafulmine. Futuro da decidere - PIOLI, L'allenatore è anche parafulmine. Futuro da decidere - Un allenatore deve saper fare anche da parafulmine Questa una delle domande fatte a Stefano Pioli, tecnico del milan, alla viglia della gara col Cagliari. L'ex allenatore della Fiorentina ha risposto ...

Milan, blitz per Sesko: gli agenti dell’attaccante del Lipsia sono in città - milan, blitz per Sesko: gli agenti dell’attaccante del Lipsia sono in città - Tutte caratteristiche che, sommate alla capacità realizzativa hanno attirato l’occhio del milan da diverso tempo. La dirigenza rossonera ha intrapreso i primi contatti con l’entourage del giocatore, ...

Niente Dovbyk! Contatti col Napoli, ma il Girona ha già risposto: "E' incedibile" - Niente Dovbyk! contatti col Napoli, ma il Girona ha già risposto: "E' incedibile" - Il Napoli, alla ricerca di un attaccante per sostituire Osimhen, e la Juventus sono attente al futuro dell'attaccante ucraino ...