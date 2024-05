Europee - Polverini si candida con Forza Italia | Lo sciopero in Rai? Io mai contro i lavorator - ma bene che sia nato un nuovo sindacato – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 10 maggio 2024) In politica, l’unità di misura del tempo segue altri parametri. Sono passati 14 anni dalle elezioni regionali nel Lazio del 2010, ma l’impressione è che si tratti di un’epoca fa. In quella tornata si sfidarono Renata, per il centrodestra, e la radicale Emma Bonino, per il centrosinistra. Vinse la prima: la sua lista civica fu la più votata della regione. Circa 640 mila voti. Oggi, i rapporti disono cambiati, con la destra che ha fagocitato il consenso dei moderati. Ma questa è un’altra storia. È singolare, invece, che all’apertura delle urne i prossimi 8 e 9 giugno, gli elettori si troveranno a poter scegliere ditrae Bonino. Sono due tra le decine diti nella circoscrizione Centro alle, sia chiaro. Ma forse, quando leggeranno i loro ...