Geolier - fuori il singolo ‘El pibe de oro’ aspettando il Maradona

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ uscito su tutte le piattaforme il nuovodidal titolo ‘Elde(Warner Music Italy) insieme al il videoclip del brano, diretto da Matteo (baglyo) Baglioni. “Tre pnzier e tu a quatt, ij aggia addiventà leggend” recita il rapper e se scorrono immagini di Dubai il riferimento è diretto con Diego Armando, non a caso la data scelta per l’uscita è quella dell’anniversario del primo scudetto del Napoli nel 1987, e quindi con lo stadio che ospiterà gli attesi tre concerti il 21, 22 e 23 giugno. Il tour di, prodotto da Magellano Concerti, partirà il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer ...