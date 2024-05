Papin | Capello il mio riferimento Milan? Un privilegio E su Maldini …

Serie A, sei in Champions e nove in Europa Tutte le combinazioni - Serie A, sei in Champions e nove in Europa Tutte le combinazioni - RASSEGNA STAMPA - Atalanta e Fiorentina hanno staccato i pass per le finali di Europa e Conference League. Anche grazie a loro l'Italia è già certa di avere un posto in ...

Papin: “Il gioco di Tudor non ha funzionato a Marsiglia” - papin: “Il gioco di Tudor non ha funzionato a Marsiglia” - papin TUDOR MARSIGLIA – Stasera il Marsiglia affronta l’Atalanta e, in vista del match, Jean-Pierre papin ha confrontato lo stile di gioco di Gasperini con quello di Tudor. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ...

Il primo tedoforo verso Parigi è Basile Boli: segnò al Milan di Capello nella finale di Champions 1993 - Il primo tedoforo verso Parigi è Basile Boli: segnò al Milan di capello nella finale di Champions 1993 - Il viaggio della fiamma olimpica verso i Giochi di Parigi che inizieranno il prossimo 26 luglio è arrivato in terra francese, a Marsiglia ...