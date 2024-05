Gli spari - la figlia segret - Taylor Swift | tutto quello che c’è da sapere sul dissing tra Kendrick Lamar e Drake

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 10 maggio 2024) Iltra, due dei maggiori rapper della scena americana, riporta inevitabilmente alla mente agli anni d’oro del rap. Parliamo di quelli delle faide tra Tupac e Notorious B.I.G. o, più recente, tra Jay-Z e Nas, e non è un caso che i nomi citati siano di fatto le colonne portanti della storia di questo genere, coloro che sono riusciti prima di tutti, forse anche meglio di tutti, a tradurre in mestiere, in filosofia, quasi in religione, certamente in movimento politico la forza dirompente del rap. Una forza che all’inizio viveva della necessità di dar voce ai neri dei ghetti fino a diventare oggi pura celebrazione della parola. Non a caso uno dei due protagonisti della vicenda,, californiano di 36 anni, è stato il primo musicista fuori dai ...