Brian Wilson dei Beach Boys sotto tutela per un grave disturbo neurocognitivo | Non è in grado di provvedere adeguatamente ai propri bisogni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il giudice della Corte Superiore di Los Angeles, Gus T. May, ha sentenziato chedeiha bisogno dia causa della sua demenza e del “”. Il co-fondatore deidovrebbe essereladel tribunale per gestire le sue decisioni personali e mediche. Dunque è stata accolta la richiesta di, presentata dalla famiglia del musicista 81enne. “Ritengo da prove chiare e convincenti che sia necessaria unadella persona”, ha detto May durante la breve udienza. Il giudice ha affermato che le prove dimostrano che ...

