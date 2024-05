Fiorello | Io al Nove? Ora devo riposare Tornerò in tv quando avrò idee – Intervista

Lo showman smentisce una volta per tutte l'arrivo a Discovery, anche se Viva Rai2 non avrà una nuova stagione

FIORELLO mette nero su bianco che non andrà su Nove e rimane in Rai. Viva Rai2 chiude il sipario il 10 maggio e per rivedere il mitico showman occorre un nuovo progetto. ANDARE alla NOVE? E perché? Io non mi muovo, non LASCIO la Rai ma dopo Viva ...