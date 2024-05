Call of Duty verrà aggiunto sin dal lancio su Xbox Game Pass - suggerisce Sarah Bond

(Di venerdì 10 maggio 2024), presidente di, ha suggerito che ancheofsarà disponibile sin dal giorno diall’interno dinel corso di una nuova intervista con Bloomberg Technology Summit. Come riportato da IGN.com,ha affermato che “ogni gioco first party” sarà disponibile sin dal D1 all’interno del celeberrimo servizio in abbonamento, precisando quindi che al suo interno saranno aggiunti anche i titoli realizzati da Activision Blizzard. Leggiamo quanto affermato da: “Onestamente sappiamo che i nostri utenti amano il, che è un servizio in abbonamento e include un intero catalogo di titoli, ma soprattutto ...

