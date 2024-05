Truffano anziana di 81 anni in provincia di Firenze - beccati sulla A1 a Casagiove

(Di venerdì 10 maggio 2024) Caserta. Nel pomeriggio di ieri 9 maggio gli Agenti della Polizia Stradale di Caserta nel corso dei predisposti servizi di vigilanza lungo le arterie autostradali, nei pressi del km 720 carreggiata sud dell’autostrada A/1, tenimento Comune di, notavano la condotta di guida posta in essere dal conducente di un’autovettura che viaggiava a velocità sostenuta ed effettuava numerosi sorpassi, creando pericolo per gli utenti della strada, accertando successivamente che la stessa vettura risultava anche essere stata segnalata come auto sospetta e in uso a soggetti dediti alla commissione di truffe in danno di anziani. Durante il controllo, i due occupanti del veicolo, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, risultavano particolarmente insofferenti al controllo di Polizia. Tale atteggiamento induceva gli Agenti operanti ad effettuare più accurati ...

