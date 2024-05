Tiro a volo - Coppa del Mondo Baku 2024 | Italia quinta e sesta nello skeet misto

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’chiudela gara dello. Nell’ultima gara della tappa didelche si è svolta in Azerbaijan, Marco Sablone e Martina Maruzzo e Elisa Sdruccioli e Sara Bongini sfiorano il podio e chiudono al quinto e al sesto posto. Il binomio composto da Marco Sablone e Martina Maruzzo ha fatto segnare in qualifica un totale di 139/150 ed ha mancato l’accesso alla top 4. Lo stesso numero di piattelli è stato invece rotto da Elisa Sdruccioli-Sara Bongini, autori rispettivamente di serie da73/65 e 66/75. A vincere la gara è stato invece il team cileno formato da Hector Andres Flores Barahona, i due hanno sconfitto imposto gli statunitensi Dustan Taylor-Dania Jo Vizzi per 45/48 a 42/48. Il terzo posto è andato invece ...

Si ferma ai piedi del podio l'avventura dei due team azzurri impegnati quest'oggi nella prova di skeet misto , ultimo segmento della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo andata in scena in Azerbaijan, precisamente a Baku. Nelle qualificazioni infatti ...

