LIVE Passaro-Griekspoor 1-3 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | conferma il break l’olandese nel 1° set

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-NAVONE LADI COBOLLI-KORDA LADI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LADI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.30 30-40 Risposta aggressiva lungolinea e subito a prendersi il punto. 30-30 Bene con il pesante dritto incrociato l’italiano. 15-30 Molto bene, in spintache chiude al volo. 0-30 Altro errore del perugino con il suo colpo migliore. 0-15 Fuori il dritto in spinta di. 3-1 Prima vincente. A-40 Servizio e dritto devastante incrociato. 40-40 Risposta in tuffo di, sbagliadi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Non supera i 4.33 inizia li anche la statunitense Williams. 17.06 Errore a 4.33 anche per la laziale. 17.05 Nullo per Leon a 4.33, tocca immediatamente a Roberta Bruni. 17.04 Pronta a partire la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! 17.09 Uitdebroeks chiude con 2’38” di ritardo. Una cronometro sottotono per il belga. Ha perso 1’34” da Antonio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

LIVE Darderi-Navone 6-3 6-2, ATP Roma 2024 in DIRETTA: superba vittoria, ora Zverev al 3° turno - live Darderi-Navone 6-3 6-2, ATP Roma 2024 in diretta: superba vittoria, ora Zverev al 3° turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Darderi-Shapovalov Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla diretta live del match di ...

Internazionali di Roma, Fognini-Fritz diretta live - Internazionali di Roma, Fognini-Fritz diretta live - Internazionali d'Italia, diretta live del match di Fabio Fognini contro lo statunitense Fritz, sfida valevole per il secondo turno del torneo Masters 1000 ...

Radio Zeta Future Hits Live 2024, ci saranno anche gli Articolo 31: l’annuncio in diretta - Radio Zeta Future Hits live 2024, ci saranno anche gli Articolo 31: l’annuncio in diretta - Radio Zeta Future Hits live 2024, ci saranno anche gli Articolo 31: l'annuncio in diretta e tutti i cantanti che si esibiranno sul palco ...