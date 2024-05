Eurovision - Israele la più votata dall’Italia Ma i dati diffusi da Rai non dovevano esser pubblicati Le scuse | Inconveniente tecnico – Il video

(Di venerdì 10 maggio 2024) «Si è trattato di una seguito del quale sono stati erroneamente evidenziati in grafica alcuni– del tutto parziali – del voto nazionale italiano. Tali risultati, ai sensi del Regolamento del 68moSong Contest, possonoe resi pubblici solamente dopo la serata finale». Questo il commento, con, che la Rai dà in merito aiin chiusura della seconda semifinale dell’Song Contest 2024, in corso a Malmö in Svezia. Viale Mazzini «si è prontamente scusata con i vertici Ebu e ritiene che talenon infici la regolarità del risultato finale». Cosa è successo Ieri, sera, la Rai ha erroneamente diffuso inle percentuali ...

Se da ieri non si fa altro che parlare dell’altissima percentuale di voti (italiani) ricevuti da Israele all’ Eurovision Song Contest 2024 è per colpa di un errore del tutto inaspettato da parte della Rai. Una svista che potrebbe costarle cara in ...

Gaffe Rai, diffonde per errore i dati del televoto: ecco cosa rivelano - Gaffe Rai, diffonde per errore i dati del televoto: ecco cosa rivelano - Durante la trasmissione in diretta della seconda semifinale dell’eurovision Song Contest 2024, in corso a Malmö in Svezia, la Rai ha commesso una grande gaffe. Per errore, infatti, ha diffuso le perce ...

Le foto di Elen Golan, la cantante che rappresenta Israele all'Eurovision 2024 fischiata dal pubblico - Le foto di Elen Golan, la cantante che rappresenta Israele all'eurovision 2024 fischiata dal pubblico - Sono 37 i paesi partecipanti, la cui vittoria sarà decretata dal televoto e dai voti delle giurie. Ecco tutto quello che serve sapere per votare. Chi sono i finalisti dell'eurovision 2024 e perché ...

Inconveniente tecnico sul voto a Eurovision, Rai si scusa - Inconveniente tecnico sul voto a eurovision, Rai si scusa - "dati pubblicati incompleti, non inficiano regolarità risultato". È stato un "inconveniente tecnico" a causare la diffusione in grafica, nei titoli ...