LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar batte Gann - Tiberi emoziona e risale la classifica

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELFOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADEREA! 17.19 Questi i corridori più veloci in salita, ovvero nell’ultimo intermedio: 1 POGA?AR Tadej 12.14 0.00 32.371 2 MARTÍNEZ Daniel Felipe 12.46 0.32 31.018 3 O’CONNOR Ben 12.49 0.35 30.8974Antonio 12.54 0.40 30.698 5 SCHACHMANN Maximilian 13.00 0.46 30.462 6 SHEFFIELD Magnus 13.01 0.47 30.423 7 BARDET Romain 13.02 0.48 30.384 8 LUTSENKO Alexey 13.11 0.57 30.038 9 TRATNIK Jan 13.12 0.58 30 10 UIJTDEBROEKS Cian 13.13 0.59 29.962 17.18 Lafinale della cronometro: 1 POGA?AR Tadej 51.44 0.00 47.0882A Filippo 52.01 0.17 46.831 3 SHEFFIELD Magnus 52.33 0.49 46.356 4 ARENSMAN Thymen 52.44 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! LA STARTLIST DELLA crono METRO 16.41 Discreto Daniel Martinez. 1’24” di ritardo da Ganna al primo rilevamento. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.53 Ganna spera che Pogacar abbia almeno un minuto di ritardo all’ultimo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! 17.09 Uitdebroeks chiude con 2’38” di ritardo. Una cronometro sottotono per il belga. Ha perso 1’34” da Antonio ...

Il Giro d'Italia non transiterà sul Passo dello Stelvio! L'organizzazione cerca un'alternativa: ipotesi Val Monastero - Il giro d'Italia non transiterà sul Passo dello Stelvio! L'organizzazione cerca un'alternativa: ipotesi Val Monastero - Ora verrà valutato dagli organizzatori un percorso alternativo, forse attraverso la Val Monastero. Il giro d'Italia 2024 sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: tifosa tocca Ganna, sbandata alla prima curva. Il ricordo di Lorenzi - diretta giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: tifosa tocca Ganna, sbandata alla prima curva. Il ricordo di Lorenzi - La carovana del giro d’Italia oggi, 10 maggio 2024,si sposta in Umbria: la 7° tappa dell’edizione 2024, Foligno-Perugia, copre una lunghezza pari a i 40,6 km. Una crono che va letta in due parti, in ...

L’AcchiappaTalenti: le anticipazioni della prima puntata in diretta - L’AcchiappaTalenti: le anticipazioni della prima puntata in diretta - Anticipazioni, diretta streaming, giudici, coach, esibizioni della prima puntata di Acchiappatalenti in onda stasera 10 maggio 2024 su Rai 1 ...