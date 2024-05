Tesla - l' assalto degli attivisti per il clima alla gigafactory in Germania

Germania, attivisti provano ad assaltare la fabbrica della Tesla nel Brandeburgo: scontri con la polizia - Germania, attivisti provano ad assaltare la fabbrica della tesla nel Brandeburgo: scontri con la polizia - Nuova protesta in Germania contro la fabbrica tesla e il progetto di espansione annunciato dalla casa statunitense di Elon Musk. Un gruppo di attivisti ha provato ad assaltare la Gigafactory nel Brand ...

Berlino, polizia disperde attivisti che assaltano fabbrica Tesla. Il video - Berlino, polizia disperde attivisti che assaltano fabbrica tesla. Il video - E' il Bild a raccontare del raduno di oltre mille attivisti, arrivati da tutta Europa, davanti alla fabbrica tesla nei dintorni di Berlino. La protesta riguarda principalmente il piano di espansione ...

L'assalto degli attivisti per il clima alla gigafactory di Tesla in Germania - L'assalto degli attivisti per il clima alla gigafactory di tesla in Germania - Nella giornata di venerdì, un gruppo di attivisti ambientali ha tentato di assaltare una fabbrica di tesla a Gruenheide, in Germania, al culmine di una manifestazione di cinque giorni contro i piani ...