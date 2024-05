L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola afferma che l’Arsenal ha raggiunto il livello del Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-10 15:34:19 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: “Lo stesso, entrambe le squadreand Arsenal. Sono stati entrambi incredibili”. Londra chiama Il Fulham è la prossima squadra che ostacola la corsa delal sesto titolo in sette anni. I Citizens possono aumentare la pressione sulcon la vittoria nello scontro di sabato all’ora di pranzo a Craven Cottage, con i londinesi del nord che si recheranno alUnited il giorno dopo. Maconosce la minaccia che gli uomini di Marco Silva possono rappresentare, nonostante i Cottagers ora stiano lottando per nient’altro che un piazzamento nella metà superiore. Riguardoavversario, ...