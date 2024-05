Internazionali BNL d’Italia 2024 | programma - orari e ordine di gioco sabato 11 maggio con 3 italiani

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilcon glie l’didi11agliBNL. Ci sono trequest’oggi: sul centrale troviamo Nardi contro Rune, sul Grand Stand Arnaldi opposto a Jarry, sul Pietrangeli ecco Napolitano contro Shang. Per il resto, tantissime sfide di assoluto rilievo, tra queste spicca la presenza di Rafa Nadal contro Hubert Hurkacz. Di seguito ecco lazione completa.BNL11CENTER COURT ore 11 (1) Swiatek vs Putintseva non prima delle ore 13 (7) Hurkacz vs (PR) Nadal a seguire Draper vs (2) ...

Roma, 10 maggio 2024 – E’ costretto al ritiro dagli Internazionali d’Italia 2024 , in svolgimento al Parco del Foro Italico a Roma. Lorenzo Musetti ha rinunciato a proseguire la partita d’esordio sul punteggio 7-5 1-0 per il francese Terence Atmane ...

Roma, 10 maggio 2024 – E’ stato un grande match, quello di Luciano Darderi al secondo turno agli Internazionali d’Italia 2024 . Ha infiamma to il pubblico il tennista azzurro e ancora una volta. Grande concentrazione e grande disciplina in campo per ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Korda , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il giovane romano ha debuttato senza particolari patemi con un successo in due set ai danni del qualificato ...

Internazionali d'Italia, "tennis per ricchi"; caro ticket, protesta Codacons - Internazionali di Tennis al Foro Italico, sport per tutti a una condizione: essere ricchi. E come ogni anno esplode la polemica sui prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che trasformano l'evento in ...

