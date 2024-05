Applicare il fondotinta a effetto seconda pelle? 5 trucchi di cui non sapevi di avere bisogno

(Di venerdì 10 maggio 2024) C’è chi è alle prime armi e che si muove da vera makeup artist. Fatto sta che quando si tratta diile ottenere un incarnato perfetto ognuna ha la sua particolare versione di come farlo. Nulla da obiettare, certo, ma se davvero voleteilin modo perfetto, impeccabile, che duri tutto il giorno e soprattutto con unnaturale, allora forse qualche consiglio potrebbe esservi utile. Ecco perché abbiamo deciso di rivelarvi ben 5perilin modo perfetto e ottenere una base viso da dieci e lode, provare per credere! Lo spray fissante usalo, ma non solo a fine trucco Fonte: iStockil: una vaporizzata di spray fissante Quante ...

